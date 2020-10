Kaolack : Mbaye Sokoma organise un tournoi de solidarité et lance un appel à l'unité dans les rangs de la grande majorité présidentielle.

Le président du mouvement patriotique pour un développement durable "And Défar Sunu Reew" s'est distingué ce week-end en organisant un tournoi de solidarité en catégorie cadette. Mbaye Sokoma qui est par ailleurs responsable politique jeune de l'Apr à Kaolack, a ainsi réussi à mobiliser la jeunesse autour de leur sport favori dans le respect des règles édictées telles le port du masque et la distanciation physique.



Le tournoi de solidarité a pu mobiliser l'ensemble des responsables politiques jeunes de la commune et du département de Kaolack. Une occasion pour l'organisateur de magnifier l'esprit de partage et d'unité de ces derniers mais aussi d'inviter les responsables politiques qui bénéficient aujourd'hui des privilèges de l'État de prendre exemple sur les jeunes afin de se réunir autour de l'essentiel...