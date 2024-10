Kaolack : Le mouvement Atak offre des bacs à ordures à l’école Kasaville

L’éducation, la santé, l’environnement et le développement sont les différents domaines dans lesquels s’active le mouvement «And Taxawou Kaolack» (Atak). Pour cette présente ouverture des classes, le coordonnateur du mouvement Atak, Malick Ndao a, en collaboration avec Mr Ndéné Mbodji DG du COUD ont remis des bacs à ordures à l’école Kasaville pour lutter contre l’insalubrité en milieu scolaire. « Nous nous activons dans ces domaines à 100%. Nous avons remarqué que les toilettes des 53 écoles qui sont à Kaolack sont vétustes. Nous avons réhabilité sur fonds propres les toilettes dans plusieurs écoles pour améliorer les conditions de travail des apprenants. Nous l’avons aussi fait, au niveau des mosquées, dans les marchés et au niveau des hôpitaux », a fait savoir, Malick Ndao. Qui ajoute : «Ce sont des actions que nous posons sans relâche dans l’intérêt exclusif des populations et pour le développement de Kaolack».

A rappeler que ces bacs ont été remis au directeur d’école en présence du Gouverneur de région, Mouhamadou Moctar Watt et de l’IA, Siaka Goudiaby qui effectuaient une tournée dans les différents établissements scolaires de Kaolack.