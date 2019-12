Kaolack : Le Saems lève son mot d'ordre de grève.

Le mot d'ordre de grève dans le Moyen-secondaire a été levé ce vendredi matin. Le Saems qui avait décrété un mouvement d'humeur dans les différents lycées et collèges de Kaolack, a décidé de lâcher du lest. En cause, les professeurs contractuels qui ont enregistré du retard dans le paiement de leurs salaires de ce mois-ci, ont commencé à passer à la caisse. En effet, les virements sont effectifs pour certains d'entre eux depuis hier et vont se poursuivre dans la journée.



C'est pourquoi, les professeurs avec à leur tête le secrétaire général régional du Saems, Jean Amayandé Diouf, ont décidé de retourner dans les classes. Ils ont par ailleurs invité les autorités à faire de telle sorte que cette année scolaire ne soit pas entachée par des grèves cycliques...