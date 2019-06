Kaolack / Le Réseau des Femmes de Bongré organise une conférence religieuse sur le thème " Femmes et civisme" avec sa présidente d'honneur, Adji Mergane Kanouté

L'honorable députée, Adji Mergane Kanouté, a été la présidente d'honneur de la conférence religieuse organisée par le réseau des femmes de Bongré( Kaolack).



Le thème de la conférence qui a été axé sur " Femmes et Civisme", a permis aux participantes et participants de se pencher sur les réalités quotidiennes de la ville de Mbossé, le retour à nos valeurs dans un contexte marqué par les multiples violences faites aux femmes etc...



Madame Kanouté a saisi cette occasion pour s'exprimer sur les différents projets qu'elle a entamés au profit des femmes de sa ville natale qu'est Kaolack.



La conférence religieuse a enregistré la présence de plusieurs personnalités telles le président de la commission des lois de l'Assemblée Nationale, Mr Seydou Diouf, la Vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Awa Guèye, l'honorable députée Sira Ndiaye, la liste n'est pas exhaustive...