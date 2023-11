Kaolack : Le Dr. Aly Hane lance le mouvement politique "Espoir ensemble pour la République / And Liggey" et s'engage à changer le visage de Kaolack

Le Docteur Aly Hane et Cie viennent de procéder au lancement du mouvement politique "Espoir ensemble pour la République/ And Liggey". La cérémonie de lancement de cette nouvelle structure a été paraphée à Kaolack par une "nouvelle génération de leaders et d'intellectuels convaincus que l'heure du changement a sonné au Sénégal mais surtout à Kaolack".



"Il s'agit d'un changement de paradigmes pour apporter des réponses durables face aux nombreuses difficultés des sénégalais dont le phénomène de l'immigration clandestine...", a-t-il ajouté. À l'en croire, "c'est un changement vers une nouvelle génération de leaders, car Kaolack affiche un visage triste malgré les nombreuses opportunités sociales et économiques... Kaolack ne fait que reculer malgré plusieurs générations de maires, etc".



Les membres du mouvement politique "Espoir ensemble pour la République / And Liggey", disent mettre en branle un combat pour le développement socio-économique durable de Kaolack et du Sénégal...