Kaolack : La mairie met à la disposition des femmes catholiques une enveloppe de 2 millions pour les besoins de la fête de Noël

Dans le cadre de la fête de Noël, la municipalité de Kaolack sous la houlette de madame le maire, Mariama Sarr, vient encore de s'illustrer en mettant à la disposition des femmes catholiques de Kaolack une enveloppe financière de 2 millions de nos francs, des cartons remplis de canettes et des bouteilles d'eau.



Prenant la parole, la présidente de la commission sociale, Diégane Wane Ly, est revenue sur ce geste." À la veille de chaque fête, madame le maire a l'habitude d'assister la population kaolakoise et de lui venir en aide. Cette fois-ci aussi, vous savez que demain c'est la fête des chrétiens, c'est pourquoi, nous avons convoqué les femmes chrétiennes pour leur donner l'appui de madame le maire de la commune de Kaolack, Mariama Sarr, en vue de leur permettre de passer une très bonne fête de Noël. "



Ainsi, après avoir reçu l'appui des mains de la présidente de la commission sociale, la coordinatrice des femmes catholiques, Félicité Ndione Coly, a parlé au nom de toutes les femmes réparties dans les 9 communautés de base de Kaolack. " Nous n'avons jamais reçu d'aide avant la venue de Mariama Sarr. Donc, nous nous réjouissons de cela et lui disons un grand merci. "





Par ce geste, l'édile de Kaolack entend ainsi participer de façon significative à la réussite de la célébration de la fête de Noël chez les chrétiens, selon Diégane Wane Ly.