Kaolack : L’honorable députée Rokhy Ndiaye offre des ordinateurs à trois établissements scolaires et porte un plaidoyer

Certains établissements scolaires du Saloum dont le Lycée Valdiodio Ndiaye, le CEM Serigne Bassirou Mbacké et l’école Tafsir Mouhamadou Mignane Sarr ont reçu un important lot de matériel informatique des mains de l’honorable députée Rokhy Ndiaye. Un acte qui vient à son heure et magnifié par les bénéficiaires qui, pour la plupart, nourrissaient l’envie de réparer leurs machines en panne ou de voir un bénévole réaliser cette doléance. En effet, près d’une dizaine d’ordinateurs a été distribuée à ces trois établissements scolaires en guise de soutien pour améliorer les conditions de travail de leurs blocs scientifiques et technologiques entre autres.

D’après Rokhy Ndiaye, cette initiative est une contribution à la vision du Président Diomaye sur le capital humain. « L'éducation est la base de tout développement », a-t-elle expliqué. Elle a aussi porté un plaidoyer en faveur de l’école afin que les autorités apportent plus de soutien aux établissements scolaires du Saloum. « Beaucoup d’écoles de Kaolack méritent d’être réhabilitées », informe-t-elle.