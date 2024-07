Kaolack : Ibrahima Diouf invite les pouvoirs publics à appuyer les jeunes désireux de s’investir dans le secteur agricole

« L’agriculture est le moteur du développement! » Tel est l’avis du président du Mouvement agir pour une commune active et solidaire (Macas), Ibrahima Diouf. Ce dernier lance un appel aux jeunes à venir en masse s’engager à nouveau dans le secteur agricole. « La terre ne ment pas. Mais, pour réussir ce pari, les pouvoirs publics doivent offrir plus de chance aux jeunes qui souhaitent s’investir dans le secteur agricole », a-t-il déclaré, en marge de la 5ème édition des deux journées de consultations médicales gratuites. Il poursuit : « Il faudra également tendre vers une industrialisation du secteur pour agrandir la rentabilité afin d’augmenter nos chances d’atteindre le développement. » « Ceci doit se faire depuis la transformation jusqu’au produit fini », a-t-il rappelé. Il est aussi revenu sur le problème des inondations. « Le conseil départemental, le conseil municipal et tous les acteurs de Kaolack doivent s’unir et travailler ensemble pour un plan d’urgence de l’assainissement », explique-t-il. Ajoutant que « au-delà de Kaolack dans toutes les autres régions du Sénégal, tous les acteurs doivent collaborer ensemble pour résoudre définitivement le problème des inondations ».