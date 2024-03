Kaolack/ Dédicace livre : Bassirou kane décortique "la Var du PSE"

"La Var du PSE à mi-temps". C'est le nom du livre dont l'auteur Bassirou Kane, par ailleurs chargé de la communication au bureau régional de l'Apix de Kaolack (2012-2013), agent de service (Écoville) au ministère des logements et du cadre de vie après avoir servi sous les drapeaux (1997-2006), vient de mettre sur le marché.



Dans cet ouvrage qui est un support de communication et d'information, de publication, l'auteur revient sur les 36 grandes réalisations du PSE du Président Macky Sall et les grands projets et programmes qui, à terme, rappelle-t-il, visent à atteindre le bien-être et la sécurité de tout citoyen Sénégalais sans distinction aucune. Selon lui, "il est imminent de constater que tous les secteurs dans notre société sont en évolution, contrairement à ceux qui pensent et qui disent souvent le contraire "secteurs en ébullition". D'après Bassirou Kane, "cet ouvrage relate des preuves tangibles, visibles qui montrent que Sénégal est en marche vers l'émergence (...)"