Différend autour de la location de la Promenade des thiessois: Les organisateurs de la foire de Thiès indexent le maire de ville...L'institution municipale apporte des précisions

Les organisateurs de la foire internationale de Thiès avec à sa tête, Dame Sall, ont fait face hier à la presse pour déplorer les "restrictions" liées à la location de la Promenade des Thiessois. Selon Dame Sall, la municipalité de la ville de Thiès, au lieu de promouvoir les thiessois( promoteurs), se permet de privilégier d'autres promoteurs qui sont hors de Thiès par rapport à l'exploitation de la Promenade des thiessois. " Le maire de la Ville essaie de me mettre les bâtons dans les roues[...]. Je n'ai jamais eu de problème financier avec la mairie. J'ai toujours payé mes ordres de recettes, a déclaré M. Sall.



Joint au téléphone, le directeur de l'information et de la communication de la mairie de Ville, Ousseynou Masserigne Guèye, a indiqué que tout thiessois devrait apporter sa contribution dans la construction de la Ville. Et que quand des gens se permettent d'aller louer des bâches à plus de 10 millions, déplacer des artistes en dégageant une vingtaine de millions, ainsi que des télévisions, mais peinent à contribuer significativement pour le développement de leur localité, cela pose problème. À l'en croire, l'argent qui émane de la location de certains espaces sert à offrir des bourses aux élèves et étudiants, à financer des projets d'éclairage public etc...