[ Entretien ] Le secteur privé sénégalais s'affirme pour transcender les enjeux des législatives de 2024 : Birane Yaye Wane expose ses ambitions

À l’aube de ces élections, il exhorte ses collègues entrepreneurs à voter massivement, affirmant que le secteur privé est prêt à porter les aspirations des Sénégalais vers un avenir meilleur. « C'est un moment décisif pour notre pays. Ensemble, nous pouvons transformer nos défis en opportunités », conclut-il.



La mobilisation du secteur privé pour ces législatives pourrait bien marquer un tournant dans le paysage politique et économique du Sénégal. Les acteurs économiques, unis et déterminés, semblent prêts à prendre leur destin en main.

À l'approche des élections législatives du 17 novembre 2024, Birane Yaya Wane, Chef d’entreprise et membre influent des conseils nationaux du secteur privé, appelle à une mobilisation sans précédent des acteurs économiques du Sénégal. Dans un entretien percutant accordé à Dakaractu, il souligne les défis persistants auxquels le secteur privé fait face depuis les mandats d’Abdoulaye Wade et de Macky Sall.Fort de plus de 30 ans d’expérience, Yaya incarne une nouvelle ère d'engagement pour une représentation significative du secteur privé à l’Assemblée nationale. « Nos entreprises sont la colonne vertébrale de l’économie nationale, et il est impératif que notre voix résonne dans les instances décisionnelles », déclare-t-il avec détermination.Mr Wane a récemment engagé des consultations avec divers acteurs économiques, dont des syndicalistes et des représentants d’associations. Cette initiative vise à rassembler les différentes sensibilités du secteur privé pour constituer une liste unifiée aux législatives. « Nous voulons une représentation authentique du secteur privé, sans fonctionnaires ni politiciens professionnels. Cette liste sera le reflet de la diversité et de la vitalité de notre économie », insiste-t-il.Au-delà de la représentation, Birane Yaya Wane plaide aussi pour un cadre législatif favorable à l’innovation et à la création d’emplois. Il appelle à un partenariat renforcé entre le secteur privé et les institutions publiques, soulignant que « seul un dialogue constructif peut garantir le développement durable du Sénégal ».En analysant le programme du nouveau gouvernement, il a mis en lumière les insuffisances qui freinent la croissance et propose des solutions concrètes pour surmonter ces obstacles. Sa vision est claire : faire du Sénégal un modèle de prospérité et de stabilité en Afrique de l’Ouest.