Kaolack : Cheikh Tidiane Niasse lance un message à Sonko, aux leaders de « Diomaye « 2024 » et invite le « BBY à aller se coucher »

« L’image du Sine-Saloum en termes de développement sur le plan infrastructurelle et économique n’arrive toujours pas à changer depuis l’indépendance du Sénégal ». C’est la déclaration faite par le responsable de la coalition « Diomaye 2024 », Cheikh Tidiane Niasse qui a aussi lancé aux populations de Kaolack, un appel au changement. Car pour lui, le meilleur choix c’est le candidat Bassirou Diomaye Faye. « Nous lançons un appel aux leaders de la coalition « Diomaye 2024 » afin qu’ils fassent tout pour appuyer les populations qui désirent voter. Aux leaders de BBY, je les invite à aller se coucher car les dés sont jetés. Ne serait-ce pour la première fois, essayons le changement avec Bassirou Diomaye Faye », précise-t-il. Poursuivant, Cheikh Tidiane Niasse a également tenu à sensibiliser les militants de sa coalition sur la conduite vestimentaire à tenir pour concrétiser leur vote et éviter toute ambiguïté visant à gâter leur chance d’aller aux urnes le jour du scrutin. Cependant, Cheikh Tidiane Niasse a notamment rappelé au leader de l’ex Pastef, Ousmane Sonko les sacrifices des populations qui l’ont hissé au sommet, de tout faire pour mettre le pays sur la voie du développement et d’éviter de se lancer dans des règlements de comptes qui ne feront que les détourner de leurs objectifs.