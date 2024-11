Kaolack : Cheikh Ibrahima Diallo offre des kits alimentaires et vêtements à la pouponnière Lamine Coulibaly

Le khalife de Médinatoul Djieylani, Cheikh Ibrahima Diallo a dirigé ce vendredi, la prière des deux rakaa à la Maison d’arrêt et de correction du Camp pénal de Kaolack. Le fils de Mouhidine Samba Diallo a aussi offert des kits alimentaires et vêtements aux bébés de la pouponnière Lamine Coulibaly dont la plupart ont été abandonnés à leur sort pour plusieurs raisons.



Cette initiative a été saluée par les pensionnaires du Camp pénal et les représentants de la pouponnière. Cheikh Ibrahim Diallo en a profité pour rappeler que ceci est le fruit de l’engagement de ses partenaires qui œuvrent dans le social pour l‘intérêt de leur communauté. D'après lui, "nous allons tout faire pour apporter notre soutien tous les six mois ou au moins une fois l'année..."