Kaolack - Campagne de collecte de parrainages / Forte mobilisation de la jeunesse de Bby : "Notre objectif dans la région, c'est plus de 300.000 parrains"(Astou Ndiaye).

Les responsables politiques, la jeunesse et les femmes de Bby se sont donné rendez-vous ce dimanche à Kaolack. La rencontre avait pour objet le lancement de la campagne de collecte de parrainages au profit de cette entité.

Ainsi, le pari de la mobilisation a été réussi grâce à la jeunesse qui compte jouer un rôle majeur dans la campagne de collecte. D'après la déléguée régionale, Astou Ndiaye, "Notre objectif dans la région de Kaolack, c'est plus de 300.000 parrains", a-t-elle informé.

Dans le département de Guinguinéo, sur 55.171 électeurs, l'objectif est d'avoir plus de 22.409 parrains. S'agissant du département de Nioro, sur 143.929 inscrits, la coalition Benno Bokk Yakaar table sur un objectif de plus de 75.000 parrains et enfin dans le département de Kaolack, sur un total de 243.000 inscrits, l'objectif est de récolter plus de 95.000 parrains.