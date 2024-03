Kaolack : Adji Mbergane Kanouté définit Amadou Bâ comme le candidat de la jeunesse et des femmes et promet de l’élire dès le premier tour.

Après des jours de sensibilisation pour le compte d’Amadou Bâ, la responsable de BBY, Adji Mbergane Kanouté, pour clôturer la campagne, a offert des machines à coudre à des jeunes, une photocopieuse modèle réseau, une imprimante et deux billets pour la Mecque à deux grandes responsables. Adji Mbergane Kanouté est revenu sur le choix à faire le jour du scrutin. « Je félicite les jeunes et les femmes qui ont accompli leur mission de sensibiliser les gens sur le candidat Amadou Bâ. Nous avons le meilleur profil, notre choix se porte sur un homme de paix, un homme pacifique, serein, modéré et qui a le Sénégal au cœur. Avec Amadou Bâ, nous sommes convaincus que nous atteindrons l’émergence avec lui à l’horizon 2030 avec l’exploitation du pétrole et du gaz (…) », a-t-elle réagi.