Kaolack / Adji Mbergane Kanouté : "Tous les leaders sont là pour associer leurs forces et faire gagner notre candidat AB au 1er tour"

Des leaders et responsables de la coalition BBY ont fait bloc pour procéder à une vaste caravane dans certaines artères de Kaolack et surtout pour faire face aux autres forces de l'opposition pour cette présidentielle 2024. Beaucoup de militants et sympathisants sont sortis accompagner leurs leaders afin de montrer leur engagement pour élire le candidat Amadou Bâ au soir du scrutin du 24 mars 2024.



Selon la porte-parole du jour, la députée Adji Mbergane Kanouté, "c'est un sentiment de satisfaction qui nous anime. Notre objectif, c'est élire notre candidat dès le premier tour". La députée a aussi signalé que "les leaders et responsables n'ont jamais quitté le terrain". "Notre plan d'action, c'est d'accentuer les visites de proximité pour aller à la rencontre des jeunes, échanger avec les personnes âgées et les femmes pour le compte de notre candidat", a-t-elle soutenu.



Poursuivant, Adji Mbergane Kanouté dira : "Donner la victoire à Amadou Bâ, c'est rendre hommage au Président Macky Sall pour tout le travail qu'il a abattu pour le Sénégal". Cependant, elle s'est voulue clair quant aux enjeux de cette présidentielle 2024. "Cette élection n'est pas comme les autres. Nous sommes sûrs que unis, rien ne pourra nous empêcher de remporter la victoire au soir du 24 mars. Aujourd'hui, la seule résultante, c'est Amadou Bâ, car il a le meilleur profil et les jeunes de Kaolack sont conscients de cela. Tous les leaders sont là pour associer leurs forces et faire gagner notre candidat dès le premier tour", précise-t-elle.