Kaolack/ 5 ème édition mode Tabaski : « Mbossé Evens » promeut l’entreprenariat des jeunes et lance un appel aux autorités

Diverses couleurs, des styles de coutures, de tissus et coiffures des fils de Ndangane qui s’activent dans la mode ont rythmé la 5 ème édition « mode Tabaski » organisée par « Mbossé Evens ». Chaque année, consciente de la richesse culturelle de son terroir, Khadija se bat pour maintenir haut le flambeau et attirer l’attention des uns et des autres sur l’importante place qu’occupe la culture dans le développement. Passionnée de mode, Khadija promeut l’entreprenariat des jeunes afin qu’ils puissent participer à l’essor culturel de Kaolack mais également pour agrandir leur chance dans le monde du travail. Khadija a aussi tenu à remercier ses partenaires avant de décerner un satisfecit au parrain de cette édition, Dr Macoumba Diouf qui n’a ménagé aucun effort pour soutenir cette initiative. «Ce sont les jeunes qui peuvent développer un pays », dira la marraine Sokhna Mbéne et cheffe d’entreprise.