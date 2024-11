Kaolack/ 4e édition graduation d’E3S : Plus 250 étudiants composés des sages femmes, infirmiers d’état, assistants infirmiers, délègues médicaux et vendeurs en pharmacie décrochent leur parchemin

La 6 ème, 7 ème promotion de délégués médicaux-vendeurs en pharmacie et de la 3 ème et 4eme promotion de sages-femmes et infirmiers d’état de l’Ecole Sine Saloum «santé» (E3S) viennent de recevoir leur parchemin de fin de formation. En effet, ils sont plus 250 étudiants qui ont bénéficié d'une formation de qualité en santé et prêts à affronter le marché du travail.



Plusieurs autorités de la place notamment leurs partenaires français qui ont fait le déplacement ont rehaussé de leur présence cette 4 ème édition de la cérémonie de graduation E3S. Le Dr Marie Thérese FREMERY, vice-présidente Horizon Sahel, chargée du volet scolaire a dans son discours félicité tous les récipiendaires pour les efforts fournis durant tout ce long cursus. «Horizon Sahel équipe les structures sanitaires mais aussi les établissements scolaires. Depuis quelques années, nous travaillons dans le domaine des équipements dans les infirmeries scolaires dans les établissements», a-t-elle expliqué.



Dans le cadre du partenariat, dira le Dr Marie Thérese FREMERY, nous permettons aux élèves d’effectuer des stages à l’école des sages-femmes de Tours qui se trouve au Centre universitaire hospitalier (CHU) Bretonneau de Tours. Chantal BARIN, la chargée de la coopération internationale, la délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation (DRCI) Centre Val de Loire, la Faculté de médecine de Tours lui emboîte le pas soulignant que «les hôpitaux en France mettent un point d’honneur à accompagner leurs partenaires installés un peu partout dans le monde». «Nous avons fait le choix de travailler particulièrement avec le Sénégal». « Nous développons des actions de coopérations avec de nombreux partenaires basés au Sénégal.



Ces actions consistes à accompagner la formation des professionnels déjà installés à l’hôpital», renseigne Madame BARIN qui encourage ces nouveaux agents de la santé à persévérer dans leur travail. Selon le directeur général d’E3S, le Dr Mouhamadou Seck, « Kaolack est une ville vierge dans le domaine de la formation en délégué médical». «Les jeunes qui voulaient faire cette formation se rendaient à Dakar avec toutes les difficultés. En tant que professionnels de la santé nous avons pris l’initiative d’ériger cette école de formation de délégués médicaux, des vendeurs en pharmacie, des infirmiers et des sages-femmes d’état au Saloum pour faciliter la tâche aux parents et aux apprenants», informe le Dr Mouhamadou Seck.



Et d’ajouter : «Notre particularité, au-delà de l’objectif fondamental de former des agents de la santé compétents que E3S s’est assignée, c’est d’assurer des stages à nos élèves». Le dg de l’école E3S a, par ailleurs, tenu à remercier, les parents d’élèves, les différents partenaires, toute l’équipe pédagogique, la marraine, le Dr Fatou Ndiaye Diallo présidente de la commission sociale du syndicat des pharmaciens privés du secteur du Sine Saloum, le parrain Fallou Kébé, président de l’ASC Saloum pour son soutien indéfectible notamment d’avoir pris l’engagement d’assurer les frais de scolaires et la mensualité de cinq étudiants de E3S.