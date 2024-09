Kaolack : 40 élèves de l’école franco-coranique de G3S en colonie de vacances à Dakar

Le Groupe scolaire du Sine-Saloum (G3S) est une école franco-coranique qui permet aux enfants d’allier, dans leur cursus formative, la maitrise du français surtout du livre Saint du Coran et des préceptes de l’islam, une première à Kaolack. Cette année, l’établissement est allé très loin en organisant une colonie de vacances. Cette année, le G3S a organisé une colonie de vacances pour ses 40 élèves. Pendant huit jours ces jeunes élèves qui seront logés au Magic Land de Dakar vont effectuer des visites pédagogiques à la nouvelle télévision des enfants, au monument de la Renaissance, à l’Assemblée nationale, au Parc de Hann enfin à l’île de Gorée sans compter, les activités religieuses, sportives et créatives. Pour boucler leur séjour, ce 7 septembre 2024, l’invité d’honneur Oustaz Alioune Sall va présider la cérémonie officielle de distinction des meilleurs élèves dans la capitale Sénégalaise en présence de plusieurs autorités. Le thème de cette édition est : « La dimension de l’enseignement coranique dans l’éducation des enfants en parallèle à l’enseignement académique». D’après, le Docteur Babacar, Mbaye Lô, administrateur général de G3S, « l’objectif est d’apprendre aux jeunes élèves l’esprit de cohésion sociale qui leur permet d’appliquer le «vivre ensemble» qu’on leur a inculqué à l’école, de les encourager vers l’autonomie et le sens de la responsabilité enfin de promouvoir le développement personnel chez ces jeunes pour leur permettre d’être bien outillés pour leur avenir ». Ndéye Marie Kébé, parent d’élève estime que « c’est un programme intéressant pour ces jeunes ». « J’invite les autres parents à venir inscrire leurs enfants à G3S. Cette école permet à l’enfant de maîtriser à la fois le français et le Coran sans que cela impacte son cursus scolaire », a-t-elle lancé. En effet, cette initiative a pu voir jour grâce à l’engagement des équipes techniques qui n’ont ménagé aucun effort pour que le « rêve » se réalise. «Au départ, c’était un défi et on n’y croyait pas. Aujourd’hui, ce rêve s’est réalisé grâce à la ténacité de ces promoteurs car nous allons convoyer les enfants à Dakar pour une colonie de vacances. Cela va permettre aux enfants de découvrir des environnements qu’ils n’ont connus», explique le directeur de G3S, Mamadou Cissokho. Le moniteur, Mor Talla Gackou salue l’initiative de cette colonie de vacances organisée par une école franco-coranique qui est une première à Kaolack et qui vise, selon lui, à renforcer les connaissances des enfants.



Fatoumata Diallo, parent d’élève se dit satisfaite des cours qui sont dispensés à G3S. Non sans faire remarquer que « l’investissement que l’on fait sur un enfant n’est jamais perdu ».



A rappeler que Dr Babacar Mbaye Lô a également remercié, l’invité d’honneur et parrain de cette première édition Oustaz Alioune Sall, la marraine, Docteur Woury Sow Diop, le professeur Ousseynou Diop, M. Pape Ibrahima Senghor, le président de l’Asc Saloum M. Fallou Kébé, l’honorable députée de Pastef Mme Rokhy Ndiaye, l'équipe municipale de Kaolack, toute l’équipe pédagogique, les parents d’élèves et les différents partenaires.