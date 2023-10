Kaolack : 2,6 tonnes de chanvre indien, 25 kg de cocaïne et un lot important de faux médicaments d'une contre-valeur de plus de 3 milliards, incinérés par la Douane

Le directeur régional des Douanes du Centre, le colonel Saliou Diouf, le gouverneur de Kaolack etc..., ont présidé ce matin la cérémonie d'incinération de la drogue et des faux médicaments saisis par la subdivision des douanes de Kaolack et ses unités constitutives dans le domaine de la lutte contre le trafic illicite de faux médicaments et de drogues.

Ainsi, il s'agit de 2,6 tonnes de chanvre indien, 25 kg de cocaïne, un lot important de faux médicaments, de sachets en plastique et de cigarettes d'une contre-valeur totale de 3 milliards 555 millions de Fcfa, a informé le Colonel Saliou Diouf.

Le gouverneur de Kaolack a réitéré ses félicitations à l'endroit de la Douane. Avant de souligner que "l'importance de la quantité témoigne de l'intensité du trafic en cours au niveau des frontières".

Et pour le directeur régional des Douanes du Centre, "le relèvement des moyens d'intervention est à la base des saisies qui ont été réalisées..."