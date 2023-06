Kaffrine / Lutte contre la dépendance et le déficit céréalier : L’ADL lance le concept “Un Daara, une Boulangerie mobile, Un Champ du Savoir.”

Dans le cadre des 72h d'animation et d'actions économiques initiées par l'Agence de Développement Local, du ministère des collectivités territoriales de l’aménagement et du développement des territoires, le DG de l'Agence, M. Abdoulaye Ndao, s'est rendu avec une forte délégation à Darou Minam Salam, dans le département de Malem Hodar, région de Kaffrine. Ces tournées de diagnostic, participatives et inclusives dans les collectivités territoriales, visent à permettre aux communautés de développer des stratégies adaptatives face aux problèmes et défis auxquels ces populations sont confrontées. Dans les collectivités ciblées, l’ADL compte mettre en oeuvre le concept, “Un Daara, une Boulangerie mobile, Un Champ du Savoir.”



À Darou Minam, “une boulangerie mobile d'une capacité de production de 300 miches de pain en 2 heures a été remise aux Daara et 10 ha de semences de céréales pour les Champs du Savoir en vue de lutter contre notre dépendance et déficit céréalier...”, a informé le DG de l’ADL, M. Abdoulaye Ndao. Ainsi, l'ADL préconise le pacte de résilience rural à travers l'initiative communautaire pour le bouclier céréalier du Saloum.



Selon Abdoulaye Ndao, le Dg de l'ADL, ce don va contribuer positivement à la capacité de résilience des communautés. "À la suite de ce diagnostic, un programme de renforcement de la résilience a été produit. Et dans ce programme, il s'agit de renforcer les capacités de résilience des populations, mais également des communautés. Identifier également les opportunités défis et problèmes. Leur faire prendre conscience des opportunités qui existent dans ces collectivités territoriales. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici aujourd'hui à Darou Minam pour leur apporter une boulangerie mobile qui s'inscrit dans un projet intégré", a soutenu Monsieur Abdoulaye Ndao.



Les 72h d'animation et d'actions économiques ont pris fin chez le Khalife Général des Mourides à qui le Programme de l'ADL a été présenté. Il a formulé des prières pour le DG, l'Agence de Développement Local et pour un Sénégal de paix.