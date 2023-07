Kaffrine / Cérémonie de lancement des travaux de la Zone centre du PCZA et du PSD : "Le démarrage des travaux matérialise l'engagement du président Macky Sall dans la prise en charge des besoins prioritaires des populations." (Mansour Faye).

Le ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a présidé hier à Malem Hodar la cérémonie de lancement des travaux du Projet d’amélioration de la Connectivité dans les Zones Agricoles (PCZA) du Nord et du Centre (182 Km) et du Programme Spécial de Désenclavement (PSD) Malem Hodar-Delbi (19 km), RN1 (Malem Therigne) -Hamdalaye 2 (8 km) et Delbi-Darou Minam 2 (51 km) dans la région de Kaffrine.

Le projet d'amélioration de la Connectivité dans les Zones Agricoles (PCZA) du Nord et du Centre permettra l'aménagement des axes routiers stratégiques autour du bassin arachidier d'un coût total de 319 millions de dollars américains soit 175,4 milliards de FCfa, financé par le gouvernement du Sénégal avec l'appui de la Banque mondiale. "Au total, un linéaire de 414 km de routes revêtues à aménager, 203 km de pistes de désenclavement et 21 km de voiries", a informé le ministre Mansour Faye.

Le PCZA prend également en compte la construction et la réhabilitation d'infrastructures socio-économiques de base dans les domaines marchand, de la santé, de l'éducation et de l'accès à l'eau", a-t-il ajouté.

Le Programme Spécial de Désenclavement( PSD), va " contribuer à la relance économique post covid et à la politique de création d'emplois du programme " Xeyu Ndaw Ñi". Ainsi, 60 entreprises sénégalaises, plus de 300 sous-traitants seront mobilisés dans le cadre des chantiers de ce programme qui vont générer plus de 50.000 emplois. " Il va toucher directement deux sénégalais sur trois, soit près de 11 millions de personnes", a déclaré le ministre.

À noter que Ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a présidé cette cérémonie en présence de Monsieur Abdoulaye Seydou Sow, Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique, Maire de Kaffrine, des représentants de l’Ambassade de la Grande Bretagne et de la Banque Mondiale et des autorités administratives, locales et religieuses de Malem Hodar et Kaffrine.