KOLDA : le sosie de Sadio Mané s’invite aux phases nationales

L’attaquant de l’Asc Bendoula(Ziguinchor) Amadou Diockou, venu jouer les phases nationales à Kolda, ressemble à Sadio Mané. C’est son portrait craché. Né le 12 septembre 1993 à Soukoutoto dans la région de Sédhiou, il a les mêmes traits physiques que l’attaquant sénégalais de Liverpool. Ils ont la même taille à peu près, le même visage. A première vue on croirait que c’est Sadio Mané qui est devant soi.



Amadou Diockou d’affirmer : « Je connais Sadio Mané depuis 2008 puisque nous sommes originaires de la même région (Sédhiou). Et les gens me confondent tout le temps avec lui. Pendant les phases nationales, je ne passe pas inaperçu auprès des supporters et des enfants. »



Il précise : « aucun lien de parenté entre nous ; seule notre ressemblance comme deux jumeaux existent entre nous ».



La saison passée, l’attaquant de Bendoula a évolué au club de Santhiaba en Ligue deux sénégalaise, mais il espère signer un contrat professionnel avec un club européen. En attendant, il s’engage à faire ses preuves au niveau local.