KOLDA : Moussa Baldé (Maer) équipe le poste de santé de Sikilo-Hiléle.

Le ministre de l’agriculture vient d’équiper le poste de santé de Sikilo Hiléle en matériel médical pour lutter contre la mortalité infantile et maternelle. Il s’agit de seringues, de gants de protection, de tubes de prélèvement, d’un lit, d’un tensiomètre, d’une lampe baladeuse, de kits d’accouchement entre autres. Ce matériel permettra de soulager la population de la circonscription du poste estimée à 3.067 habitants pour améliorer la santé maternelle et infantile. Mais également, il permettra de lutter contre le paludisme saisonnier surtout en cette période hivernale.



Mariama Sané, infirmière cheffe du poste de se réjouir en ces termes : « nous remercions le ministre de l’agriculture Moussa Baldé pour nous avoir enlevé une épine du pied. Ce matériel va beaucoup améliorer nos conditions de travail mais également la santé de nos patients. Il faut rappeler que malgré nos faibles moyens, le poste enregistre un recul du paludisme par rapport à la campagne. Ces résultats sont dus au travail de sensibilisation à travers des causeries et des visites à domicile sur le paludisme. Et, nous allons prendre soin de ce matériel pour le bien-être de la communauté. »



Abordant dans le même sens, Abdourahmane Baldé (inspecteur technique de l’agriculture au Maer) parlant au nom du ministre de l’agriculture, dira : « au nom du ministre Moussa Baldé nous sommes venus appuyer le poste de santé qu’il a bien voulu doter en matériel pour lutter contre la mortalité infantile et maternelle. Conscient des dangers liés à la santé maternelle et infantile, le ministre a mis à la disposition du poste de santé et des populations ce matériel pour le grand bonheur des populations. Et ce poste polarise plusieurs sous-quartiers qui pourront bénéficier de ses services. »



Il poursuit en précisant « après notre visite des locaux du poste, nous avons constaté qu’il y’a beaucoup de choses à améliorer et nous allons rendre compte au ministre. Mais il faut retenir que ce don va participer à sauver des vies … »



Avec ce kit sanitaire, le poste de santé de Sikilo Hiléle va répondre aux besoins urgents des populations comme les accouchements, la prise en charge de la santé infantile ou le paludisme.