KOLDA : Mountaga Diao nommé ministre du tourisme et de l'artisanat

L'ancien candidat tête de liste pour les locales à Kolda, Mountaga Diao, vient d'être nommé ministre du tourisme et de l'artisanat dans le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Professeur d'économie avant de démissionner, le tout nouveau ministre du tourisme et de l'artisanat tient aussi un cabinet à Kolda. Ainsi, ce dernier a été de tous les combats de Pastef et de sa coalition au Fouladou pour la victoire acquise ce 24 mars 2024.

Pour rappel, Mountaga Diao est l'homonyme du père de Mame Boye Diao actuel maire de Kolda. Dans la foulée, il est connu comme étant un homme sérieux et rigoureux dans le travail.