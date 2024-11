KOLDA/Législatives : Moussa Baldé(tête de liste départementale takku-wallu) " cette mobilisation démontre que Kolda a bel et bien une opposition forte..."

C'est par une forte mobilisation sous la houlette de Moussa Baldé que la coalition takku-wallu a accueilli la caravane nationale conduite par Me Sidiki Kaba à Kolda, ce mercredi 06 novembre. C'est une occasion saisie par Moussa Baldé de répondre à la mouvance présidentielle en disant que Kolda a bel et bien une opposition. En ce sens, il a été rejoint par Fabouly Gaye, Binta Seck, Aissatou Tipa Diallo, Bamol Baldé qui ont fustigé avec la dernière énergie les agissements du pouvoir envers l'opposition. Dans la foulée, Mamadou Lamine Thiam du PDS et Sidiki Kaba de l'APR ont rétorqué sur le même ton.



A en croire Moussa Baldé " avec cette mobilisation personne ne dira que Kolda n'a pas d'opposition. Ainsi, nous venons de lancer une réponse responsable au pouvoir qui a dit qu'à Kolda il n'y a pas d'opposition. Mieux, je rappelle que dans si peu de temps tous les efforts que nous avons déployés pour l'agriculture notamment des machines risquent de tomber à l'eau avec ce régime de tâtonnements. C'est pourquoi, j'invite les populations à voter pour notre coalition ce 17 novembre..."



Dans cette dynamique avance Sidiki Kaba " nous venons de montrer que Kolda dispose d'une opposition forte à travers cette mobilisation. Et ceux qui disent le contraire se trompent lourdement. En ce sens, j'appelle les populations à voter massivement pour nous afin d'inverser la tendance ou corriger l'erreur commise le 24 mars dernier..."





Lors de cette caravane, Moussa Baldé a annoncé que Moussa Diallo Oulimata Sané de coalition mankoo liguey Sénégal ont désisté pour soutenir la coalition takku-wallu. D'ailleurs, Moussa Diallo soutient qu'ils ont pris cette décision car Moussa Baldé a le meilleur profil parmi tous les autres candidats.