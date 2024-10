KOLDA : L’appel à la paix du Khalife Général de la famille chérifienne de Saré Mamady (El Hadj Chérif Alhaïba Aïdara).

Au vu de l’atmosphère tendue qui prévaut actuellement dans le pays, le khalife de la famille chérifienne de Saré Mamady, El Hadj Chérif Alhaïba Aïdara, appelle à la paix et à la concorde nationale.

Il a exprimé ce vœu à travers un communiqué parvenu à notre rédaction dans lequel il invite tout le monde à œuvrer pour l’union des cœurs et la stabilité sociale.

« Ô mon Sénégal, remettons la Concorde nationale au cœur de nos préoccupations !

Depuis un certain temps qui commence à être long, une tension palpable caractérise l’atmosphère ambiante de notre pays et ce n’est pas digne de la légendaire culture de respect et de tolérance connue au Sénégal que le monde entier nous envie. Nous assistons avec inquiétude à des scènes où des gens s’apostrophent en permanence dans les médias ou par médias interposés, notamment au cours de cette période de pré-campagne électorale. Ce spectacle n’honore pas notre démocratie dont la maturité est saluée partout.

Aussi devons-nous, quel qu’en soit le prix, éviter d’entrer dans une sorte de cercle vicieux d’une violence verbale ou physique inhabituelle au Sénégal. Aujourd’hui, la situation politique et sociale de notre pays nous interpelle en tant que guide religieux. Devrions-nous nous résigner et démissionner devant des évènements d’une telle dangerosité en termes d’incertitude ou de risque ? Non, notre responsabilité morale nous recommande de prendre la parole publique pour dire STOP.

Au nom de toute la famille chérifienne de Saré Mamady, j’appelle tout le peuple sénégalais, en particulier la jeunesse et la classe politique, au calme, à la raison et au dialogue. Mon appel vise aussi et surtout au retour à nos valeurs cardinales de respect mutuel entre les différents acteurs de la société. Et comment ? Notre mode de vie séculaire sur le territoire sénégambien s’est construite et s’est ancrée dans notre subconscient entre autres valeurs, sur le caractère sacré de l’être humain, au respect dû au citoyen et à une cohabitation apaisée par un brassage humain exceptionnel. C’est ce qui a toujours donné au Sénégal sa grandeur et le respect dont il bénéfice auprès de toutes les nations et peuples du monde entier tout en faisant la solidité de notre nation.

Mon appel va également aux autorités de notre pays pour qu’une main soit tendue vers tous pour arriver à l’apaisement du climat social et politique en vue de mettre un terme définitif à cette situation qui met en mal la quiétude de notre peuple et de permettre un débat public serein. Il y a lieu de le souligner que le risque de déstabilisation est réel dans ce contexte international incertain.

Revenons à la raison et à nos valeurs ancestrales de dialogue sous le fameux arbre à palabre pour résoudre nos problèmes, car ce qui nous rassemble est infiniment plus grand que ce qui nous divise. C’est le fondement de notre concorde nationale. Que Dieu Bénisse le Sénégal et son peuple ! »