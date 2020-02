KITCHEN-PRO : Le choix de l'Académie BOCUSE D'OR SÉNÉGAL.

Dans une dynamique de faire valoir le talent des chefs sénégalais et de leur offrir une visibilité au niveau mondial, l'Académie BOCUSE D'OR SÉNÉGAL a choisi de mettre en compétition des chefs dans un concours culinaire prévu les 28 et 29 février au King Fahd Palace, dans les meilleures conditions en terme d'équipement et de matériel nécessaires. Ils ont choisi comme partenaire officiel Kitchen-Pro, un équipementier fournisseur, qui propose une large gamme de matériel utilisé dans la haute gastronomie et la pâtisserie.

Dakaractu s'est rendu dans leurs locaux établis en plein centre ville pour une visite guidée afin d'avoir un visuel plus large de cette vitrine qui représente le socle de l'art culinaire...