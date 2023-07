KAWI - La candidature de Abdoulaye Sylla à la présidentielle de 2024 est désormais exigée, tout comme son apparition en public

KAWI, une localité habitée par la communauté Sérère a accueilli ce week-end, les bras ouverts, la délégation du Club 50% de Préférence Nationale dirigée par Serigne Modou Bousso Dieng. Le chef religieux et leader d’opinion déroule une tournée nationale pour vulgariser les objectifs du club créé par Abdoulaye Sylla, Pdg de Ecotra et qui sont d’exiger de l’État qu’il confie l’exécution des marchés issus de la commande publique aux entreprises privées locales. La rencontre de sensibilisation a, tout de même, viré en meeting politique : les jeunes, femmes et dignitaires de la localité exigeant de l’homme d’affaires qu’il brigue les suffrages des Sénégalais en 2024. Serigne Modou Bousso saisira l’occasion pour marteler que cette requête des populations est devenue « une demande sociale » et qu’il faut désormais la concrétiser...