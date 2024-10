Justice climatique : Des femmes d'Afrique marchent pour une meilleure prise en charge de leurs revendications

Plus de 300 femmes activistes et leaders communautaires venues de 22 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre ont manifesté pour une meilleure prise en compte des aspirations des peuples africains à la 29ème conférence des parties sur le climat.



"D’ici quelques jours, on va tenir la COP-29. Malheureusement dans cette rencontre, ce sont les chefs d’État qui participent pour prendre des décisions sur la régularisation de l’environnement, alors que les impactés, les plus vulnérables ne sont pas conviés et parmi eux les femmes et les jeunes", a dit Fatou Samba vice-présidente de l’ONG Synergie de lumière pour le développement.