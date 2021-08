Justice : Le magistrat Ousmane Chimère Diouf élu président de l'UMS

Le magistrat Ousmane Chimère Diouf a été élu, ce samedi, nouveau président de l'Union des magistrats sénégalais (UMS). Le président de la deuxième Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Dakar a obtenu plus de voix que Abdou khadir Diop, président du Tribunal de grande instance de Saint-Louis et Secrétaire général du bureau sortant, qui était son unique challenger au poste. Le juge Chimère succède ainsi à Souleymane Téliko, qui a déjà fait deux mandats de deux ans non renouvelables.