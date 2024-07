Justice : Bah Diakhaté extrait de sa cellule et conduit au commissariat central pour un autre dossier

L’activiste républicain Bah Diakhaté a été extrait de sa cellule pour être conduit au commissariat central pour répondre à une plainte le concernant le sieur Me Ousseynou Fall à quelques jours de sa libération. Bah Diakhaté et l’imam Cheikh Tidiane Ndao , pour rappel, ont été reconnus coupables de diffusion de fausses nouvelles. Ils étaient accusés d’offense au Premier ministre et de diffamation après la tenue de propos virulents à l'encontre d’Ousmane Sonko. Ils ont finalement été condamnés lundi 3 juin à trois mois de prison ferme et 100 000 francs CFA d’amende.