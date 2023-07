Juan Branco, l’avocat de Ousmane Sonko est au Sénégal

C’est la surprise générale quand l’avocat franco -espagnol a débarqué à la conférence de presse du pool d’avocats de Ousmane Sonko cet après-midi à Dakar. Juan Branco est bien au Sénégal .



Il y’a quelques jours, la justice sénégalaise avait annoncé l’ouverture d’une information judiciaire contre l’avocat d’Ousmane Sonko, pour des crimes et délits en lien avec les troubles survenus début juin au Sénégal. Que risque t-il en débarquant au Sénégal et en s’adressant ouvertement lors de sa prise de parole à la conférence de presse, au procureur de la république ?



A côté de ses autres confrères du collectif des avocats, Juan Branco sans gants, se défoule sur la justice sénégalaise et défend son client.