Juan Branco assène ses vérités: « je me suis rendu au Sénégal de façon légale (…) j’ai été enlevé, j’invite Macky Sall à… »

L’avocat franco-espagnol, Juan Branco expulsé du Sénégal lundi après son inculpation pour attentat, complot, diffusion de fausses nouvelles et actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique s’est adressé à l’opinion internationale, ce 8 août, pour clarifier un certain nombre de points liés à son arrestation au Sénégal. Le conseil de l’opposant, Ousmane Sonko a d’emblée parlé de séquestration par le régime de Macky Sall.



« Les circonstances dans lesquelles j’ai été enlevé parce qu’il ne s’agissait pas d’une arrestation; puisqu’aucun mandat ne m’a été donné... puisqu’aucun procureur ni juge n’est intervenu; puisqu’aucun de mes droits n’a été respecté; puisque mon intégrité physique a été atteinte. Ce n'est qu’un symptôme, un exemple de ce à quoi sont exposées les populations non seulement du Sénégal et de la Mauritanie mais d’une grande partie de la sous région. Encore une fois ce sont des régimes que nous soutenons. Parce que nous avons peur du terrorisme, des vagues migratoires et parce que nous ne vivons qu’à travers cette peur. Ce qui nécessairement suscite la révolte chez les millions de citoyens de CPI qui se sentent déconsidérés par ce traitement souvent discriminatoire, insultant et rabaissant qui consiste en à faire des chasses de protection à l’égard du continent européen», a soutenu Me Branco. Le jeune avocat a également salué l’effort collectif qui a permis sa libération.



« J’ai pu m’en sortir grâce à la mobilisation d’un certain nombre de personnes qui se reconnaitront et qui savent ce que je leur dois dont le soutien public ou privé m’oblige ou m’obligera notamment dans les assises de mes fonctions en tant qu’avocat», a expliqué l’activiste. Juan Branco a remercié le bâtonnat français ainsi que les gouvernements espagnol et français pour leurs actions pour sa remise en liberté. L’avocat est revenu sur les risques pris pour se rendre au Sénégal et renseigne avoir agi en toute légalité pour entrer sur le territoire sénégalais, contrairement à ce qui a été avancé par les autorités sénégalaises.



« Je sais la responsabilité que j’ai prise en prenant me rendre au Sénégal de façon légale contrairement à ce qu’on dit pour défendre mon client en tant qu’avocat et je sais les conséquences que cela pouvaient avoir sur certains individus et je sais aussi le risque que je prenais», a-t-il confié . La robe noire appelle par ailleurs, le Chef de l’Etat, Macky Sall à s’inspirer de sa libération pour relâcher tous les détenus politiques sénégalais.



«Que ma libération soit la première. Que Macky Sall ouvre la porte à l’ensemble des détenus politiques pour permettre, encore une fois cette transition démocratique que lui réclame le peuple sénégalais. Je l’invite à faire cesser les violences qu’il inflige à Ousmane Sonko, à le laisser se présenter librement aux élections prochaines et j’invite la communauté internationale qui s’est intéressée au sort du Sénégal à travers mon affaire à prolonger leurs efforts et inciter ce gouvernement souverain à faire ce geste qui permet de réduire les violences que continue de traverser le Sénégal. », a soutenu Juan Branco.