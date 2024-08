Journées de concertation sur la régulation des communications électroniques : « il y a une forte demande numérique au Sénégal mais elle a du mal à s’épanouir » (Pr Abdoulaye Sakho)

L'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) organise les 8 et 9 août 2024 des journées de concertation sur la régulation des communications électroniques. Et, selon le professeur Abdoulaye Sakho qui s’est longuement prononcé sur le thème. « il y a une forte demande numérique au Sénégal mais elle a du mal à s’épanouir. »



À l’en croire, il faut impérativement procéder à une actualisation du droit pour afin qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur. « Le droit qui a été créé à l’époque de l’analogique ne peut pas anticiper sur ce qui va se faire au numérique », a-t-il souligné Lors de son allocution, ce jeudi.



Ces journées visent à renforcer la concurrence, soutenir les investissements dans les réseaux et adapter la réglementation au développement de l'économie numérique, dans un cadre de régulation en constante évolution.