Journée mondiale de la femme : L’ONAS apporte un appui financier aux femmes atteintes de cancer à l’hôpital Dalal Diam

Ainsi, par le biais de ses collaborateurs, l’amicale des femmes de l’Office National d’Assainissement du Sénégal a remis un appui financier au directeur général de ladite structure sanitaire en guise de soutien à ces femmes nécessiteuses. Chose pour laquelle, le DG de l’hôpital, Moussa Sam Daff, s’est réjoui.



C’est dans ce sens que le directeur général de l’hôpital Dalal Diam de Guédiawaye a salué ce geste à portée humanitaire. À cet effet, Moussa Sam Daff a remercié le directeur de l’ONAS, Mamour Diallo pour cet acte de considération, le personnel de l’ONAS ainsi que l’amicale des femmes qui a pris l’engagement de les accompagner.

Cependant, il n’a pas manqué de rappeler les efforts fournis par l’État du Sénégal pour lutter contre cette pathologie, aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Mais malgré ses efforts, il affirme qu’il y a une prise en charge évolutive à cause des patients qui sont suivis en ambulatoire dont l'état ne nécessite pas l’hospitalisation (radiothérapie, chimiothérapie), ce qui justifie pour lui des conséquences fâcheuses.



D’ailleurs, une convention a été paraphée avec le Lion’s club pour la construction d’un édifice pouvant héberger des malades qui auraient un problème de logement afin de continuer la prise en charge médicale. C’est dans cette même logique qu’il a fait comprendre à ces dames la nécessité également d’apporter leur appui en matière de drap, de nourriture et de produit d’entretien.

Une manière pour lui d’inviter tout un chacun à créer les meilleures conditions pour une prise en charge car « on ne sait pas,c’est quand, on ne sait pas, c’est où, on ne sait pas c’est qui ? Ça peut être nous, ça peut être nos parents, ça peut être nos voisins, ça peut être nos enfants. Donc, nous devons faire en sorte que quel que soit le citoyen qui vient, qu’il trouve les conditions optimales pour une bonne prise en charge », a-t-il précisé.