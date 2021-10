Journée mondiale de l’enseignant / Édition 2021 : « Asseoir un débat pour traquer les difficultés et porter des recommandations » (M. Abdou Rahman Guèye, PCO/JME2021)

La JME commémore la signature de la Recommandation de l’OIT/UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1966 qui fixe les critères de référence relatifs aux droits et aux responsabilités des enseignant(e)s ainsi que les normes fixant leur formation initiale et continue, leur recrutement, leur emploi et les conditions d’enseignement et d’apprentissage.



Un an et demi après le début de la crise de la Covid-19, la Journée mondiale des enseignants (JME) 2021 met l’accent sur le soutien qu’il convient d’apporter aux enseignants pour qu’ils participent pleinement au processus de relance. Elle aura pour thème « Les enseignants au cœur de la relance de l’éducation ».



En prélude à cette journée prévue pour ce 05 octobre 2021, et après avoir organisé une journée de don de sang, le comité d’organisation a organisé un panel qui s’est tenu à la sphère ministérielle de Diamniadio ce 04 Octobre 2021.



Selon le président du comité d’organisation, le secrétaire général de l’Uden, M. Abdou Rahman Guèye, « nous avons pensé qu’il serait intéressant d’asseoir un débat qui nous permettrait de traquer les difficultés auxquelles nous sommes confrontés et ensemble de porter des recommandations à l’endroit des décideurs... »