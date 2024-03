Journée internationale des Droits des femmes : les femmes de l’administration pénitentiaire font un plaidoyer pour l’égalité des sexes

Le directeur en a profité pour saluer et louer la bravoure des femmes et insister sur la place qu’occupe la femme dans la société. « Nous devons les honorer tous les jours, en tout temps et en tout lieu », dit-il. Pour autant, le Colonel Diagne a apprécié l’élan de solidarité et d’empathie dont fait preuve le personnel féminin envers les pensionnaires.

Néanmoins, il soutient que les femmes de l’administration pénitentiaire occupent et exercent les mêmes responsabilités que les hommes (directrice d’établissement, chef de service, infirmier en chef, secrétaire, comptable, chauffeur, infirmière entre autres…).

Prenant la parole, le directeur général de l’administration pénitentiaire, le Colonel Abdoulaye Diagne, a tenu à magnifier cette cérémonie dédiée à ces braves femmes. Il s’agit, selon lui, d’un moment de communion, mais surtout de plaidoyer pour les femmes, en particulier la femme pénitentiaire.