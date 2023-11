Journée des Forces armées / Macky Sall " annonce" son successeur : « L’année prochaine, il sera là, devant vous, assurant la continuité de l’Etat »

Le président de la République a profité de son dernier discours pour la célébration de la journée des Forces armées pour baliser le chemin à son successeur. Face aux hommes de l’Armée, il les invite à l’obéir comme ils lui ont obéi en tant que chef suprême des armées. « L’année prochaine, mon successeur sera là, devant vous, assurant la continuité de l'État, de la Nation et de la République. En Chef suprême des armées en vertu de la Constitution, il vous commandera, et vous lui obéirez. Ainsi, vous resterez fidèles à la tradition démocratique et républicaine de notre pays » rappelle le président de la République qui doit remettre le pouvoir à son successeur le 02 avril 2024.



« Officiers, sous-officiers, militaires du rang, en tant que Chef suprême des armées, j’ai partagé avec vous pendant plus d’une décennie ma vision et ma passion de servir notre pays, et l’ambition de le doter d’un outil de défense performant, à la hauteur des défis de l’heure. Je voudrais, en cet instant solennel, vous redire toute ma confiance et ma satisfaction ; vous remercier et vous féliciter vivement pour le travail que nous avons accompli ensemble » s’est félicité le chef de l’exécutif.







Chamsidine SANE et Fadel DIOP