Journée de reboisement au CEDT(G15) : l’Ambassade de l’Inde offre des arbres au CEDT

L’Ambassade de l’Inde à Dakar, en collaboration avec le centre d’Entreprenariat et de développement technique (G-15) a organisé une journée de plantation d’arbres, ce vendredi 20 septembre 2024 dans ledit établissement. Cet événement s’inscrit dans le cadre des efforts pour sensibiliser la communauté à la protection de l’environnement et à la lutte contre le changement climatique.



Marquée par la présence de la communauté indienne, des amis de l’Inde, d’acteurs locaux, l’Ambassade de l’Inde, son excellence M. Dinkar Asthana s’est réjoui de participer à cette cérémonie de plantation d’arbres au Centre d’Entrepreneuriat et de Développement Technique (CEDT). Il a tenu à remercier le secrétaire Général pour sa présence avant d’exprimer sa gratitude au directeur du centre et le directeur des études pour leur soutien dans l’accomplissement de cet évènement. Selon lui, le but est de contribuer également à l’environnement du centre afin que les étudiants puissent profiter d’un cadre plus verdoyant. C’est dans ce sens que l’Ambassade de l’Inde a salué les efforts du Sénégal, sous la direction de son excellence, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye pour la préservation de l’environnement, le développement durable et la transition écologique.

À ce titre, il confirme que l’Inde se joint au Sénégal dans cet effort commun à protéger notre environnement à travers divers moyens dont l’une des plus importantes est la plantation d’arbres ou la reforestation. Dans son discours, il a rappelé le financement de l’Inde au Centre G15 en tant que projet qui entre dans le cadre de la coopération G15 entre les gouvernements de l’Inde et du Sénégal mais aussi des opportunités qu’offrait le centre aux jeunes dans la formation des métiers techniques (Maintenance, structures métalliques, Génie civil, entre autres…). Sans pour autant oublier l’avantage des étudiants qui une fois sortis de l’école deviennent opérationnels.

Parlant sous le contrôle du directeur général du centre G15, Fodé Ndiaye, le directeur des études a manifesté sa joie pour cette journée de plantation d’arbres qui entre en droite ligne avec la volonté de leur premier ministre et la volonté de l’Etat du Sénégal, en particulier le chef de l’Etat Bassirou Diomaye qui fait de la transition écologique et du reboisement un axe de développement durable.

Pour lui, cette cérémonie est un prolongement naturel de la coopération naturelle entre l’Inde et le CEDT qui date de plus de 20 ans. Ainsi, il a remercié l’Ambassade pour cette plantation d’arbres au sein dudit centre qui, comme l’a-t-il souligné, vont constituer « le ciment sur lequel peut-être la coopération va se développer en même temps que les arbres vont grandir ».

À son tour, le conseiller spécial du maire de Gueule -Tapée, Fass -Colobane, Joe Guèye se dit heureux de participer à cette journée de plantation d’arbres dans ladite commune. Abondant dans le même sens, il rejoint les dirmes du directeur des études en affirmant que « cette activité de plantation d’arbres pour préserver la nature, pour reverdir certainement le Sénégal va de pair avec la volonté des autorités municipales, des autorités étatiques de faire prospérer le Sénégal dans un environnement verdoyant, dans un environnement sain », renchérit-il.