Journée de l'excellence à Nguinth : Massamba Diop gâte les meilleurs élèves de Thiès-Nord

La journée de l'excellence en faveur des meilleurs élèves de Nguinth a vécu ce dimanche à Thiès-Nord.

Le responsable politique Massamba Diop n'a pas lésiné sur les moyens pour primer, comme à l'accoutumée, les meilleurs potaches de cette zone. Ainsi, des cadeaux ont été remis aux élèves qui se sont distingués cette année en s'adjugeant les meilleurs résultats.

M. Diop en a profité pour lancer un message à leur endroit afin qu'ils maintiennent le cap de l'excellence. Il n'a pas manqué de porter un plaidoyer à l'encontre des pratiques qui exposent les potaches à toutes sortes de dérives.

Pour rappel, le sous-préfet de Thiès-Nord qui était de la partie, a salué les actions et interventions de M. Diop au service de sa communauté. " Vous avez toujours été aux côtés des populations de la commune de Thiès-Nord et au delà même au service du département de Thiès. Vous êtes une référence pour cette jeune génération. Je rappelle à l'assistance que lors de la Covid, vous avez été le premier à manifester votre solidarité à l'endroit de la communauté. Et pour cela, soyez en remercié...", a réagi l'autorité préfectorale.