Journée Mondiale du Lait : « Sur l’ensemble des besoins de la population en lait, on produit 51% et 49% sont importés sous formes divers ». (Famara Sarr, filière lait)

L'autosuffisance en lait est un objectif possible à atteindre pour plusieurs raisons. La demande de lait et de produits laitiers est très forte au Sénégal. Le tissu industriel laitier local est suffisamment dense pour absorber la production laitière nationale dès qu'elle atteint le seuil industriel. D’où l’importance du thème de cette présente édition : « La chaine de valeur lait local dans la stratégie de souveraineté alimentaire ». Selon le directeur Famara Sarr , responsable de la filière lait au Ministère de l’Elevage , de la Production Animale et de l’Autosuffisance Alimentaire, « On n’est pas encore autosuffisant en lait. On est un peu loin même si on a fait beaucoup d’efforts ces dernières années. On veut bien renverser la tendance d’autant plus que l’exportation est un peu supérieure à l’importation. Sur l’ensemble des besoins de la population en lait, on produit 51% et 49% sont importés sous formes diverses. Si c’est le lait en poudre, on importe 90%, le reste c’est du beurre, du fromage et du yaourt de première qualité. On produit actuellement plus de 288 millions de litres de lait par an alors qu’on a un besoin d’1 Milliards de litres de lait par an. Si on se réfère à la norme internationale on a un gap de 850 Millions de litres à produire pour atteindre notre souveraineté alimentaire », a –t- il souligné. Lors de cette rencontre, Mr Sarr a remis sur la table des problèmes liés à la formation des acteurs et le manque de financement qui freine un peu le développement. Une première décision gouvernementale a soulagé les acteurs laitiers avec l’exonération de la TVA sur le lait pasteurisé produit au Sénégal, entrée en vigueur en février 2019. « Mais ce n’est pas suffisant pour structurer une filière laitière locale résiliente. Une piste pour faire baisser les coûts de production pourrait être la mise en place d’un régime de subventions aux tarifs de l’énergie au ministère de l’élevage, assurant que « des réflexions sont en cours », assure Mr Sarr. Cette rencontre s’est tenue ce 31 mai à Diamniadio