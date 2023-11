Journée Mondiale « One Health » / UAM : « On a décidé de commencer au niveau des universités pour la vulgarisation de ce concept. » ( Dr Coumba Faye Diouf )

À l’instar de la communauté internationale, le Sénégal a célébré ce 3 novembre la journée mondiale “Une seule santé” (One Health). À cet effet, l’université Amadou Mactar Mbow de Diamniadio a abrité une importante rencontre dans le cadre de cette journée. Ceci en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Africa One Health University Network (AFROHUN) et Breakthrough Action.



Le thème choisi pour cette année est : « Une seule santé : passons des paroles aux actes ». Venu co-présider cette rencontre, le recteur de l’UAM annonce : « Cette rencontre qui nous unit ce matin, est une célébration de la journée internationale « Une seule Santé. » Cette université est créée il y a quelques mois de cela, mais nous avons compris avec l’évolution des connaissances des sciences et techniques, que cela constitue autant de raisons pour remettre en cause l’approche que nous avons mise en avant. Mais on veut mettre en place une approche plus innovante qui va prendre en charge les aspects pôle Humain, pôle animal, pôle écosystème. Il est urgent aujourd’hui de définir des espaces de dialogue, de partage pour prendre en charge ces aspects qui sont fondamentaux pour notre survie », a assuré le recteur de l’UAM, Pr Ibrahima Cissé. Venu prendre part à cette rencontre, le Dr Coumba Faye Diouf, coordinatrice Nationale du Centre d’urgence de la FAO, ajoute : « le Sénégal a célébré cette journée très importante sous l’égide du Haut Conseil de la Sécurité sanitaire mondiale One Health qui est logé au niveau de la Primature. On est là en tant que partenaire stratégique. On travaille avec l’université pour mettre en place des clubs « One health » et nous avons profité de l’occasion aujourd’hui pour mettre en place un comité « One health. » On a décidé de commencer au niveau des universités pour la vulgarisation de ce concept. Le concept One Health, c’est penser la santé à l’interface entre celle des animaux, de l’Homme et de leur environnement, à l’échelle locale nationale et mondiale. Cette manière d’aborder la santé dans le contexte mondial actuel de la pandémie liée à la Covid 19, permet de raisonner l’ensemble du système et trouver des solutions qui répondent à la fois à des enjeux de santé et des enjeux environnementaux. Et cela, il faut l’inculquer aux jeunes qui sont dans les universités », a-t-elle soutenu.

Chaque année, la FAO soutient cette initiative mondiale en choisissant une université nationale pour sensibiliser les autorités universitaires, les étudiants et les communautés sur l'importance cruciale d'intégrer des modules d'enseignement « One Health » dans les curricula...