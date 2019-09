Journée Mame Diarra Bousso en Côte d’Ivoire : L’intervention du parrain Me Madické Niang

Me Madické Niang était le parrain de la 18ème édition de la journée Mame Diarra Bousso en Côte d’Ivoire. Lors de son intervention Madické Niang est revenu sur son amour inconditionnel pour Serigne Touba qu’il ne mélange même pas avec la politique. Raison pour laquelle, il explique n’être venu qu’avec son chef de cabinet et une délégation apolitique. Madické de dire que son amour pour Serigne Touba va au-delà de la politique et compte plus que tout dans sa vie. Revivez l’intervention de ce fervent disciple mouride...