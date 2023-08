Journalistes en prison, organes de presse fermés et précarité : Le ministre Me Moussa Bocar Thiam fait le procès de la presse

Le ministre de la communication et des télécoms a présidé le lancement des assises nationales des médias en présence des acteurs et professionnels du secteur. Une occasion pour le ministre Moussa Bocar Thiam de livrer ses impressions sur la presse de nos jours qui n’est pas exempte de reproches. Le ministre de la communication appelle les acteurs des médias à plus de responsabilité dans la diffusion de l’information mais les rassure quant à la posture de l’Etat à travers ses démembrements, de veiller à son évolution dans un contexte où la profession est de plus en plus décriée.







Les assises nationales lancées ce jeudi, devront être un bon prétexte pour faire des recommandations durant les trois prochains mois pour une presse assainie et qui se débarrasse de cette précarité qui a été soulignée lors de la cérémonie de lancement.