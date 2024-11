Jean-Marc Pisani sur les accords de pêche entre l’UE et le Sénégal : « Le Sénégal a gagné 10 milliards »

Les accords de pêche entre l’Union Européenne et le Sénégal sont accompagnés d’un volet de développement. Ce volet de développement a permis au Sénégal la construction d’un quai de pêche artisanal à Ndangane, la rénovation du quai de pêche à Hann, le nettoyage des fonds marins dans tout le littoral, etc. Pour l’UE, l’État du Sénégal choisit ses priorités et la contribution financière de l’Union européenne permet à l’État du Sénégal de réaliser un certain nombre d’actions dans le domaine du développement du secteur de la pêche.



Le Sénégal a gagné au total 10 milliards sur l’accord de pêche qui le lie à l’Union européenne sur la période 2019-2024. Selon l’ambassadeur de l’Union européenne, Jean-Marc Pisani, qui a donné l’information, cela est à la fois la contribution des armateurs pour les licences de pêche. En conférence de presse, ce dernier fait allusion à l’appui sectoriel, c’est-à-dire tout cet appui au développement qui permet au ministère de la pêche de structurer le secteur de la pêche et de participer à des activités de développement.