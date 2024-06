JME 2024/SENEGUINDIA : « Ils sont en train de préserver l'environnement, d'améliorer le cadre de vie à Diamniadio! » (Préfet)

À l'instar des autres communautés, la société Seneguindia a célébré ce 05 Juin, la journée mondiale de l'environnement. À cet effet, la société spécialisée dans le domaine de la construction de luxe et de l’agriculture moderne alliant technologie de pointe et innovation ainsi que dans la vente de terrains, d’appartements et villas, a planté des dizaines de pieds d'arbre dans les artères de ses immeubles réalisés à Diamniadio.



Ce, pour jouer sa partition dans l'amélioration de l'environnement et conférer l'aménagement idoine pour que les habitants et les travailleurs qui résident dans cette nouvelle ville, se sentent à l'aise dans leur cadre de vie. "Cette journée a un sens du point de vue humain. Avant tout, la préservation de l'environnement est quelque chose qui tient aujourd'hui notre groupe à cœur, raison pour laquelle du début jusqu'à la fin de notre processus en terme de projet, que ça soit du point de vue législatif ou du point de vue administratif, on met fortement l'accent sur le respect de l'environnement", a précisé Mohamed Diatta, manager HSSE au niveau de Seneguindia, ajoutant que hormis cela, il y a l'aspect qui est vraiment important, à savoir le cadre de vie. "Aujourd'hui, vous avez noté avec nous quand même, qu'on met un point d'honneur sur le cadre de vie à travers la plantation des arbres. Raison pour laquelle lorsqu'on termine nos projets, le respect du cadre de vie est quelque chose qui est vraiment important pour nous", a encore assuré le manager HSSE au niveau de Seneguindia.



"Nous devons préserver notre environnement en plantant des arbres, mais aussi en gardant notre cadre de vie et en l'améliorant", c'est du moins l'avis du Préfet de Rufisque, Abdou Khadr Diop qui a assisté à la cérémonie. "Cette journée montre toute l'importance que nous accordons à l'arbre, à la préservation de notre environnement, mais aussi aux générations futures. Parce que quand vous pensez à l'arbre, quand vous plantez cela signifie que vous pensez aux générations futures", a-t-il rappelé, évoquant que c'est ce qu'il a vu aujourd'hui à Seneguindia. "Ils sont en train de préserver l'environnement, d'améliorer le cadre de vie à Diamniadio et c'est l'occasion pour moi de les féliciter. Et ça m'a aussi permis de visiter les réalisations de Seneguindia. Ces immeubles réalisés par Seneguindia avec toutes les commodités pour accueillir les agents de l'État", dit-il, appelant ainsi les agents de l'État à venir s'installer à Diamniadio parce que le cadre est adapté pour un travail bien fait.