JIFTIC : L’Agence de l’Informatique de l’État a ouvert ses portes aux établissements scolaires de la place

Présidée par le Directeur général, Monsieur Cheikh BAKHOUM, et la conseillère technique du Ministère en charge de l’Economie Numérique, Mme Bitilokho NDIAYE, l’édition 2018 de la journée portes ouvertes de l’ADIE a enregistré la participation de quatre (4) établissements scolaires. Il s’agit des lycées Galandou Diouf, Seydou Nourou Tall, Thiaroye.

Chaque année, l’ADIE ouvre ses portes à plus d’une cinquantaine de jeunes filles des lycées et collèges de Dakar pour susciter chez elles le goût des sciences et de la technologie. Un focus particulier a été fait sur les réseaux sociaux avec notamment un atelier de sensibilisation sur les dangers de ces plateformes digitales et les bons comportements à adopter.

L’inclusion des jeunes filles et femmes dans le secteur des TIC a toujours été au cœur de la politique de l’ADIE. En effet, l’Agence s’est toujours évertuée à mettre en œuvre des initiatives allant dans ce sens. Le prix spécial « Rose Dieng » dont l’objectif était d’encourager les femmes à contribuer à l’écosystème numérique lors de la 1ère édition du eGovLAB Challenge en est un parfait exemple.

BN/RD/ADIE