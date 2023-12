Investiture du candidat de Benno par Racine Sy et ALSAR : « Le mot d’ordre, c’est de voter et faire voter Amadou Bâ! »

Le mouvement ALSAR semble ainsi prendre ses marques sur l'échiquier politique avec cette mobilisation qui est un pari réussi pour le maire de Podor en perspective de l’élection présidentielle de février prochain. Le mouvement ALSAR semble ainsi prendre ses marques sur l'échiquier politique avec cette mobilisation qui est un pari réussi pour le maire de Podor en perspective de l’élection présidentielle de février prochain.

C’est sur le terrain de football du King Fahd Palace que s’est jouée cette rencontre entre le Premier ministre, candidat de Benno, Racine Sy et son mouvement « And Ligguey Sénégal Ak Racine » (ALSAR). Ce 2ème congrès national s’est tenu sous la présidence Premier ministre Amadou Ba, candidat de Benno Bokk Yaakar qui s’est dit « rassuré par le soutien massif et inconditionnel d'ALSAR de Racine Sy, son ami et frère ».Cette mobilisation s’est déroulée en présence des ministres d'État Mbaye Ndiaye, Augustin Tine, Cheikh Tidiane Sy...Il y'avait aussi les ministres Mor Ngom, Seydou Guèye, Djibril War, Issakha Diop (chargé des inondations), Abdou Karim Fofana. Sans oublier des membres d’institutions dont Abou Aw Directeur des pensions, mais également du Grand Serigne de Dakar El Hadj Ibrahima Diagne, Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Bâ, du DG de l'IPRES, Amadou Lamine Dieng, de la Secrétaire Générale de la Caisse de sécurité sociale Odette Tine, et du président des communicateurs traditionnels, El Hadj Mansour Mbaye.Le monde de l'entreprise était aussi fortement représenté à travers les présences de Lamine Fall, Ndiouga Wade, Mahmoud Niang ( bureau CNTS), Tino Adediran (CNP), Mballo Dia Thiam, Isidore Coly, Souleymane Diallo ( Sels et administrateur IPRES), Cheikh Diop (SG Cnts/ Fc), Pape Birima Diallo ( Unsas), Mamadou Diouf (Csa), Mamadou Abdoulaye Diop (DG Africa Global Logistics AGL).S’estimant comblé par la mobilisation, Mamadou Racine Sy a vivement remercié ses militantes et militants pour leur engagement. Ils étaient venus de partout, notamment de Podor, Thilogne, Matam, Thiangaye, Dimatt, Diagnoum, Ndiawar, Diattar, Guédé, Fanaye, Saint-Louis, Walo( Richard Toll), Louga, Thiès, Tivaouane, Kaolack, Kédougou, Tambacounda, Ziguinchor, Bignona, Kolda, Sédhiou sans oublier Dakar et toute son agglomération (Pikine, Thiaroye, Cambérène...)