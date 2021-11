Investiture BBY à Kaffrine : Le ministre de la Femme magnifie l'entente entre Abdoulaye Vilane et Abdoulaye Seydou Sow.

C'est devant un parterre de militants acquis à la cause de la coalition au pouvoir, que le ministre de la Femme, de la Famille, de la Protection de l'Enfance et du Genre a magnifié la parfaite harmonie qui existe entre le député-maire Abdoulaye Vilane qui est maire sortant et le ministre de l'Urbanisme investi par le président de la coalition Benno Bokk Yaakaar pour la ville de Kaffrine. Ndèye Saly Diop Dieng a salué la grandeur du maire socialiste sortant qui a accepté le choix porté sur le ministre pour l'élection de la mairie de la ville.